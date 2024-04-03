نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى لاعبو باير ليفركوزن تدريباتهم على ركلات الترجيح وذلك استعدادا لمواجهة فورتونا دوسلدورف في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا في الموسم الحالي.

وحافظ ليفركوزن الذي تُوِّج بكأس ألمانيا عام 1993 على سجله خاليا من الهزائم في 39 مباراة لعبها في الموسم الحالي في جميع البطولات كما أنه ممثل الدوري الألماني الوحيد الذي مازال متواجدا في المربع الذهبي في بطولة الكأس.

في المقابل، يحتل دوسلدورف في المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية وفاز بكأس ألمانيا عامي 1979 و1980.

مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

ويلتقي الفائز من مباراة باير ليفركوزن ودوسلدورف في المباراة النهائية التي تقام بالعاصمة الألمانية برلين في 25 مايو المقبل مع كايزرسلاوترن الذي فاز على ساربروكن الذي يلعب بالدرجة الثالثة بهدفين نظيفين.

وأصبح باير ليفركوزن قريبا من التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه في ظل ابتعاده بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ مع تبقي 7 جولات فقط على نهاية البطولة كما يطمح بالتتويج ببطولة كأس ألمانيا في الموسم الحالي بالإضافة إلى ببطولة الدوري الأوروبي التي صعد فيها إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يواجه باير ليفركوزن مع فورتونا دولسدورف في الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ألمانيا في الموسم الحالي.

وتقوم قناة دبي الرياضية 1 بنقل مباريات كأس ألمانيا بشكل حصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وتتيح القناة مشاهدة مباريات كأس ألمانيا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي تردد قناة دبي الرياضية 1 الناقلة لمباريات كأس ألمانيا اليوم على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 12322.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

أما تردد قناة دبي الرياضية على ياه سات فهو كالتالي:

تردد القناة: 11823

القمر الصناعي: ياه سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD