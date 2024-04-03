نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم 3 أبريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعلت المنافسة بين عدد من اللاعبين في الدوري المصري من أجل الفوز بلقب هداف البطولة خاصة قبل انطلاق مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات دوري نايل.

تصدر قائمة هداف الدوري حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة بعد تمكنه من تحقيق المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 10 أهداف، ويليه أحمد بلحاج لاعب الجونة ب8 أهداف، ثم كريستوفاو مابولولو لاعب اتحاد السكندري 8 أهداف، ثم مصطفي زيكو لاعب زد برصيد 7 أهداف.

تزايدت فرصة أحمد القندوسي لاعب سيراميكا، ياو أنور لاعب الاسماعيلي، كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، ميدو جابر لاعب المصري، محمد سالم لاعب المقاولون العرب في تحقيق 5 أهداف

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023-24.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024

1- حسام أشرف - بلدية المحلة 10أهداف

2- أحمد بلحاج - الجونة 8 أهداف

3- كريستوفاو مابولولو - الاتحاد السكندري 8 أهداف

4 -مصطفى زيكو - زد 7 أهداف

5- أحمد قندوسي - سيراميكا كيلوباترا 5 أهداف

6- ياو أنور - الإسماعيلي \ البنك الأهلي 5 اهداف

7- كريم بامبو - البنك الأهلي 5 اهداف

8- ميدو جابر - المصري 5 أهداف

9- محمد سالم - المقاولون العرب 5 اهداف

10- فادي فريد - سموحة 5 اهداف

11- بيرسي تاو - الأهلي 4 اهداف

12- أحمد مصطفى زيزو - الزمالك 4 اهداف

13- فخر الدين بن يوسف - المصري 4 اهداف

14- قيستون ماييلي - بيراميدز 4 اهداف

15- أحمد أمين قفة - إنبي 4 اهداف

16- جوزيف أوشايا - المقاولون العرب 4 اهداف

17- حسام حسن - سموحة 4 اهداف

18- محمود قاعود - البنك الأهلي 3 اهداف

19- عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي 3 اهداف

20- بنيامين بواتينج - الاتحاد 3 اهداف

21- أسامة فيصل - البنك الأهلي 3 اهداف

22- غيلاس قناوي - المصري 3 اهداف

23- حسام غانم - الجونة 3 اهداف

24- جودوين أوكوارا - طلائع الجيش 3 اهداف

25-رضا سليم - الأهلي - 3 اهداف

26- أنتوني موديست - الأهلي- 3 اهداف