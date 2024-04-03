نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاربعاء 3 ابريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مواجهات اليوم الاربعاء بالجولة رقم 31 من الموسم الحالي 2023-2024.

يتصدر قائمة الدوري الانجليزي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 18 هدف.

وتمكن محمد صلاح لاعب ليفربول في تحقيق المركز الثاني ووصافة قائمة الهدافين برصيد 16 هدفا، بعد تسجيله هدف فوز ليفربول فى الجولة ال30 على فريق برايتون، بهدفين مقابل هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 18

2- أولي واتكينز - أستون فيلا 16

2-دومينيك سولانكي- بورنموث 16

2- محمد صلاح - ليفربول 16

3- سون هيونج مين - توتنهام 15

3- جارود بوين - وست هام 15

4- ألكساندر إيساك - نيوكاسل 14

5- بوكايو ساكا - آرسنال 13

5-كول بالمر - تشيلسي 13

6- فيل فودين - مانشستر سيتي 11

7- داروين نونيز - ليفربول 10

7- ريتشارليسون - توتنهام 10

7- هوانج هى تشان - وولفرهامبتون 10

7- كريس وود - نوتنجهام فورست 10

8- أنتوني جوردون - نيوكاسل 9

8- ديوجو جوتا - ليفربول 9

8- دوجلاس لويز - أستون فيلا 9

8- إليجاه أديبايو - لوتون تاون 9

8- ماتيوس كونها - وولفرهامبتون 9

8- نيكولاس جاكسون - تشيلسي 9

9- جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي 8

9- كارلتون موريس - لوتون تاون 8