موعد مباراة آرسنال ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره لوتون تاون مساء اليوم الأربعاء 3-4-2024 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 65 نقطة بعد الفوز في 20 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 4 مباريات، فيما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 18 مباراة.

موعد مباراة آرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ضد لوتون تاون اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد لوتون تاون مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.