نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري، مواجهة قوية بين فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزن، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 64 نقطة، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع برصيد 59 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 7 مواجهات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.