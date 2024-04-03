نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برينتفورد وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد نظيره برايتون مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 على ملعب "جي تك كوميونيتي"، وذلك في إطار الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل برينتفورد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 17 مباراة، فيما يحتل فريق برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة برينتفورد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة برينتفورد وبرايتون اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برينتفورد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة برينتفورد ضد برايتون مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 8HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.