نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جدول الترتيب وينافسه آرسنال ومانشستر سيتي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024.
موعد مباريات اليوم
آرسنال ضد لوتون تاون 8:30.
مانشسترسيتي ضد أستون فيلا 9:15.
برينتفورد ضد برايتون 8:30.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1- ليفربول 67 نقطة
2- آرسنال 65 نقطة
3- مانشسترسيتي 64 نقطة
4- أستون فيلا 59 نقطة
5- توتنهام 57 نقطة
6- مانشستر يونايتد 48 نقطة
7- وست هام 45 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
9- برايتون 42 نقطة
10- ولفرهامبتون 42 نقطة
11- بورنموث 41 نقطة
12- تشيلسي 40 نقطة
13- فولهام 39 نقطة
14- كريستال بالاس 30 نقطة
15- برينتفورد 27 نقطة
16- ايفرتون 26 نقطة
17- نوتينجهام 25 نقطة
18- لوتون تاون 22 نقطة
19- بيرنلي 19 نقطة
20- شيفيلد 15 نقطة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
1- إيرلينج هالاند 18 هدف
2- محمد صلاح 16 هدف
3- دومينيك سولانكي 16 هدف
4- أولي واتكينز 16 هدف
5- اليكسندر ايزاك 15 هدف