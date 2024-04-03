نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جدول الترتيب وينافسه آرسنال ومانشستر سيتي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024. موعد مباريات اليوم آرسنال ضد لوتون تاون 8:30. مانشسترسيتي ضد أستون فيلا 9:15. برينتفورد ضد برايتون 8:30. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 1- ليفربول 67 نقطة 2- آرسنال 65 نقطة 3- مانشسترسيتي 64 نقطة 4- أستون فيلا 59 نقطة 5- توتنهام 57 نقطة 6- مانشستر يونايتد 48 نقطة 7- وست هام 45 نقطة 8- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة 9- برايتون 42 نقطة 10- ولفرهامبتون 42 نقطة 11- بورنموث 41 نقطة 12- تشيلسي 40 نقطة 13- فولهام 39 نقطة 14- كريستال بالاس 30 نقطة 15- برينتفورد 27 نقطة 16- ايفرتون 26 نقطة 17- نوتينجهام 25 نقطة 18- لوتون تاون 22 نقطة 19- بيرنلي 19 نقطة 20- شيفيلد 15 نقطة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 1- إيرلينج هالاند 18 هدف 2- محمد صلاح 16 هدف 3- دومينيك سولانكي 16 هدف 4- أولي واتكينز 16 هدف 5- اليكسندر ايزاك 15 هدف