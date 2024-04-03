الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جدول الترتيب وينافسه آرسنال ومانشستر سيتي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024.

موعد مباريات اليوم

آرسنال ضد لوتون تاون 8:30.

مانشسترسيتي ضد أستون فيلا 9:15.

برينتفورد ضد برايتون 8:30.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 67 نقطة

2- آرسنال 65 نقطة

3- مانشسترسيتي 64 نقطة

4- أستون فيلا 59 نقطة

5- توتنهام 57 نقطة

6- مانشستر يونايتد 48 نقطة

7- وست هام 45 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

9- برايتون 42 نقطة

10- ولفرهامبتون 42 نقطة

11- بورنموث 41 نقطة

12- تشيلسي 40 نقطة

13- فولهام 39 نقطة

14- كريستال بالاس 30 نقطة

15- برينتفورد 27 نقطة

16- ايفرتون 26 نقطة

17- نوتينجهام 25 نقطة

18- لوتون تاون 22 نقطة

19- بيرنلي 19 نقطة

20- شيفيلد 15 نقطة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند 18 هدف

2- محمد صلاح 16 هدف

3- دومينيك سولانكي 16 هدف

4- أولي واتكينز 16 هدف

5- اليكسندر ايزاك 15 هدف

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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