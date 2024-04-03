نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر والأهلي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024.
موعد مباريات اليوم
الفتح ضد الاتفاق 9:00.
الشباب ضد الرياض 9:00.
جدول ترتيب دوري روشن
1- الهلال 74 نقطة
2- النصر 62 نقطة
3- الأهلي 51 نقطة
4- التعاون 46 نقطة
5- الاتحاد 46 نقطة
6- الاتفاق 36 نقطة
7- ضمك 35 نقطة
8- الفتح 34 نقطة
9- الخليج 34 نقطة
10- الفيحاء 32 نقطة
11- الوحدة 30 نقطة
12- الشباب 28 نقطة
13- الرائد 27 نقطة
14- الرياض 25 نقطة
15- الاخدود 24 نقطة
16- الطائي 22 نقطة
17- أبها 22 نقطة
18- الحزم 16 نقطة
هدافي دوري روشن
1- كريستيانو رونالدو 29 هدف
2- ميتروفيتش 22 هدف
3- عبدالرزاق حمدلله 18 هدف
4- تاليسكا 16 هدف
5- جورج نكودو 15 هدف