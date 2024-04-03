الرياضة

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر والأهلي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024.

موعد مباريات اليوم

الفتح ضد الاتفاق 9:00.

الشباب ضد الرياض 9:00.

جدول ترتيب دوري روشن

1- الهلال 74 نقطة

2- النصر 62 نقطة

3- 51 نقطة

4- التعاون 46 نقطة

5- الاتحاد 46 نقطة

6- الاتفاق 36 نقطة

7- ضمك 35 نقطة

8- الفتح 34 نقطة

9- الخليج 34 نقطة

10- الفيحاء 32 نقطة

11- الوحدة 30 نقطة

12- الشباب 28 نقطة

13- الرائد 27 نقطة

14- الرياض 25 نقطة

15- الاخدود 24 نقطة

16- الطائي 22 نقطة

17- أبها 22 نقطة

18- الحزم 16 نقطة

هدافي دوري روشن

1- كريستيانو رونالدو 29 هدف

2- ميتروفيتش 22 هدف

3- عبدالرزاق حمدلله 18 هدف

4- تاليسكا 16 هدف

5- جورج نكودو 15 هدف

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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