أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر والأهلي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية