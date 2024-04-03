نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر إبريل المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة،وو العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة؛ والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

- الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، ريكو لويس، يوشكو جفارديول.

- الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتش، كيفن دي بروين.

- الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلنج هالاند، فيل فودين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا عبر قناة bein sports 1.

