نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر إبريل الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق أستون فيلا وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الاتحاد.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 59 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا عبر قناة bein Sports 1HD.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس، أعلنت تعيين المعلق المميز خليل البلوشي للتعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.