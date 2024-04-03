نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاربعاء 3 ابريل 2024

وتمكن محمد صلاح لاعب ليفربول في تحقيق المركز الثاني ووصافة قائمة الهدافين برصيد 16 هدفا، بعد تسجيله هدف فوز ليفربول فى الجولة ال30 على فريق برايتون، بهدفين مقابل هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 18

2- أولي واتكينز - أستون فيلا 16

2-دومينيك سولانكي- بورنموث 16

2- محمد صلاح - ليفربول 16

3- سون هيونج مين - توتنهام 15

3- جارود بوين - وست هام 15

4- ألكساندر إيساك - نيوكاسل 14

5- بوكايو ساكا - آرسنال 13

5-كول بالمر - تشيلسي 13

6- فيل فودين - مانشستر سيتي 11

7- داروين نونيز - ليفربول 10

7- ريتشارليسون - توتنهام 10

7- هوانج هى تشان - وولفرهامبتون 10

7- كريس وود - نوتنجهام فورست 10

8- أنتوني جوردون - نيوكاسل 9

8- ديوجو جوتا - ليفربول 9

8- دوجلاس لويز - أستون فيلا 9

8- إليجاه أديبايو - لوتون تاون 9

8- ماتيوس كونها - وولفرهامبتون 9

8- نيكولاس جاكسون - تشيلسي 9

9- جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي 8

9- كارلتون موريس - لوتون تاون 8