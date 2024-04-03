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أحمد جودة - القاهرة - رد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الانتقادات التي وجهها روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، لإيرلينج هالاند، المهاجم النرويجي، بعد تعادل فريقه مع آرسنال، حيث اعتبره مهاجمًا من الدرجة الرابعة في الكرة الإنجليزية.

جوارديولا يدافع عن هالاند ويفتح النار على روي كين

وبعد التصريحات التي أثارتها كين، دافع جوارديولا عن هالاند، مؤكدًا أن افتقار قوة هجوم مانشستر سيتي لم يكن خطأ المهاجم النرويجي، وأبدى استغرابه من هذه التصريحات، معتبرًا أنها غير متفق عليها على الإطلاق.

وأضاف جوارديولا أن هالاند يُعتبر أحد أفضل المهاجمين في العالم، وأنه ساهم بشكل كبير في نجاحات الفريق الموسم الماضي، وأن تقليل أهميته لا يتماشى مع الواقع، معربًا عن إعجابه بموهبة اللاعب النرويجي واستثنائيته.