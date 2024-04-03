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أحمد جودة - القاهرة - يستعى باريس سان جيرمان لاستغلال الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها برشلونة بضم اثنين من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

باريس سان جيرمان يسعى لضم ثنائي برشلونة

ويلعب سان جيرمان أمام نظيره برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، فإن ممثلي باريس سان جيرمان استفسروا من مسؤولي برشلونة عن إمكانية ضم المدافعين جوليس كوندي وهيكتور فورت.

وأضافت أن سان جيرمان حصل على معلومات لاحقا بأن برشلونة لا يفكر في بيع هيكتور فورت، رغم وجود شرط جزائي هزيل في عقده.

وأكدت أن برشلونة ينوي تجديد عقد فورت (17 عاما)، وتغيير قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده (6 ملايين يورو).