نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يضع حدا لشائعات رامسديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى ميكيل أرتيتا، مدرب نادي آرسنال، الشائعات المحيطة بمستقبل حارس المرمى، أرون رامسديل، بتأكيد بقائه في الفريق.

كانت التقارير الصحفية تشير إلى احتمال انتقال رامسديل إلى صفوف نيوكاسل يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن أرتيتا رفض التعليق على هذه الأقاويل.

في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية، أكد أرتيتا أن رامسديل لديه عقد مع الفريق، مؤكدا بذلك استمراره مع آرسنال.

رامسديل انضم إلى آرسنال قادما من شيفيلد يونايتد عام 2021، وقدم أداء جيدا في حماية عرين الفريق، قبل أن يتنازل عن مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح دافيد رايا.

هناك تقارير تشير إلى نية آرسنال شراء عقد رايا بشكل دائم في فترة الانتقالات الصيفية، مما يشير إلى احتمالية استمرار غياب رامسديل عن التشكيلة الأساسية.

ويستعد آرسنال لمواجهة لوتون تاون مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.