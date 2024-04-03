نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من مدرب توتنهام بعد التعادل مع وست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، إن تعادل فريقه مع ويستهام 1/1 يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم أن الفريق فقد المزيد من النقاط في سباق احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بجدول الترتيب.

وتقدم توتنهام بهدف مبكر أحرزه برينان جونسون لتوتنهام، لكن ويستهام عادل النتيجة عن طريق كورت زوما، لينتهي ديربي لندن بالتعادل 1/1.

وقال مدرب توتنهام عقب المباراة:" أعتقد أننا فرضنا سيطرتنا بشكل جيد على أغلب فترات اللقاء".

وأضاف:" ويستهام فريق قوي وكبير. يعتمدون على خطة دفاعية، ويصعبون الأمور عليك. يجب أن تكون هادئا في تحركاتك ومنضبطا للغاية لأنهم يشكلون خطورة في الهجمات المرتدة".

وتابع "تلقينا الهدف من كرة ثابتة، ولكننا تعاملنا بشكل جيد مع بقية الكرات الثابتة. في الثلث الأخير من الملعب افتقدنا اتخاذ القرارات الصحيحة".

وأتم "ولكنهم بشر، هذه مجرد كرة قدم. سأحب أن يكون لدي عصا تحكم ووضع اللاعبين أينما أريد، ولكن الأمور لا تسير بهذا الشكل".