نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الاتحاد الألماني من بقاء ناجلسمان بعد يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هانز يواخيم فاتزكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه ينبغي أن يتم تمديد عقد يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، لما بعد بطولة أمم أوروبا التي تقام في الصيف، حيث يتوقع أن يقدم الفريق عروضا جيدة.

وذكر فاتزكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند والمتحدث الرسمي باسم رابطة الدوري الألماني ونائب رئيس الاتحاد الألماني، في مدونة "شبيلماخر" إنه يرحب ببقاء ناجلسمان في منصبه،

وقال:" ينبغي على الاتحاد الألماني حاليا أن يمدد عقد يوليان. وإذا نجح الاتحاد في التعاقد معه لوقت أطول سيكون هذا جيدا لكرة القدم الألمانية".

وأوضح فاتزكه أن ناجلسمان لديه فكرة واضحة عن "الطريقة التي ينبغي بها لعب كرة القدم. ولديه رؤية تحليلية مميزة والمزيج الصحيح".

وأتم:"يوليان نجح مع كل الأندية التي دربها حتى الآن. إذا نجحت مع ثلاثة أندية تلعب بطرق مختلفة للغاية، فهذه بطاقة تعريف جيدة".