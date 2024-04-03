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أحمد جودة - القاهرة - يرغب نيوكاسل يونايتد، في إبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

عملاق إنجليزي يرغب في ضم نجم ريال مدريد

ووفقا صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيوكاسل يستهدف التعاقد مع لاعب خط الوسط داني سيبايوس.

ويرتبط سيبايوس مع ريال مدريد بعقد حتى صيف 2027، علما بأنه جدد عقده مع الملكي الصيف الماضي.

لكن سيبايوس لا يشارك بشكل مستمر مع ريال مدريد، وبات مجرد ورقة بديلة على مقاعد البدلاء منذ بداية الموسم الحالي، وتردد اسمه بقوة للرحيل في الصيف.

ويراقب نيوكاسل كل ما يحدث مع سيبايوس، وليس هو النادي الوحيد المهتم بمضه حيث أبدى أتلتيكو مدريد اهتماما بالتعاقد معه أيضا.

وشارك سيبايوس أساسيا في 4 مباريات فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.