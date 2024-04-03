الرياضة

عاجل.. اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق

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أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت قوات الحرس المدني في إسبانيا، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، فور وصوله إلى مطار أدولفو سواريز.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية فإن روبياليس يواجه تهم في قضية العقود غير القانونية خلال فترة رئاسته للاتحاد.

وأضافت أن عناصر وحدة العمليات المركزية نفذت عملية الاعتقال فور وصول المسئول السابق إلى الصالة رقم 1 بالمطار.

وكان روبياليس سافر إلى الدومينيكان، التي لا تربطها اتفاقيات مع إسبانيا بشأن تسليم المطلوبين "قضائيًا"، علمًا بأنه مهدد بالحبس في قضية "الاعتداء الجنسي"، بينما ما تزال التحقيقات جارية في "مزاعم الفساد".

ويحقق القضاء في العقود غير القانونية المحتملة خلال السنوات الخمس الماضية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالتزامن مع الفترة التي قضاها روبياليس على رأس الاتحاد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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