نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت قوات الحرس المدني في إسبانيا، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، فور وصوله إلى مطار أدولفو سواريز.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية فإن روبياليس يواجه تهم في قضية العقود غير القانونية خلال فترة رئاسته للاتحاد.

وأضافت أن عناصر وحدة العمليات المركزية نفذت عملية الاعتقال فور وصول المسئول السابق إلى الصالة رقم 1 بالمطار.

وكان روبياليس سافر إلى الدومينيكان، التي لا تربطها اتفاقيات مع إسبانيا بشأن تسليم المطلوبين "قضائيًا"، علمًا بأنه مهدد بالحبس في قضية "الاعتداء الجنسي"، بينما ما تزال التحقيقات جارية في "مزاعم الفساد".

ويحقق القضاء في العقود غير القانونية المحتملة خلال السنوات الخمس الماضية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالتزامن مع الفترة التي قضاها روبياليس على رأس الاتحاد.