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أحمد جودة - القاهرة - بدأ بايرن ميونخ التفكير في التخلص من لاعبه في الصيف المقبل، بعدما فشل في تقديم المستويات المنتظرة منه خلال الموسم الجاري.

بايرن ميونخ يتخلص من نجم الفريق نهاية الموسم الجاري

ووفقا "سكاي سبورتس"، لم تعد إعارة سرقطة الصيف المقبل مستبعدة من قبل بايرن ميونخ.

ولم يتخذ بايرن ميونخ القرار النهائي بعد بشأن اللاعب الإسباني، حيث يتوقف الأمر على المدرب الجديد للفريق، إضافة إلى مدى تطوره في الأسابيع المقبلة.

وأتم التقرير “رايو فاليكانو يتابع وضع اللاعب حاليا رفقة البايرن، وفي حال غادر العملاق البافاري، فسيكون كريس فيهريش متوسط ميدان شتوتجارت، هو البديل المحتمل بقوة لتعويضه”.