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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، اهتمام آرسنال بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإسباني خلال الصيف المقبل.

أرسنال وبرشلونة يتنافسان على "جوهرة" الليجا

وكشفت صحيفة "ذا صن" أن نجم ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي هو الخيار الأول لآرسنال في هذ المركز.

وأبدى الجانرز اهتمامًا باللاعب الدولي الإسباني منذ أكثر من عام، وظل زوبيمندي ملتزمًا مع ريال سوسيداد منذ تمديد عقده قبل 18 شهرًا، إلا أنه قد يميل إلى الانتقال بعد نهاية الموسم.

وأشارت "آرسنال يدرس إمكانية تفعيل الشرط الجزائي الخاص بعقد زوبيمندي والذي يبلغ 51 مليون جنيه إسترليني، لكن نقطة البداية في المفاوضات قد تتمثل في عرض أقل من الناحية المادية.

وبذلك فإن آرسنال سيضطر للدخول في منافسة مع أندية أوروبية أخرى تسعى وراء اللاعب، أبرزها برشلونة، فإن البارسا لم ينس اهتمامه بزوبيميندي الصيف الماضي، وسيكرر محاولاته لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.