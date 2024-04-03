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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن أندية أرسنال وتوتنهام يتنافسان على ضم نجم نيوكاسل في الميركاتو الصيفي المقبل.

أرسنال وتوتنهام يتصارعان على نجم نيوكاسل

ووفقا صحيفة "صن" البريطانية، فإن آرسنال وتوتنهام يطمحان للفوز بخدمات إيزاك، الذي انضم لنيوكاسل قادمًا من ريال سوسيداد.

وأشارت "نيوكاسل الذي يتعين عليه موازنة حساباته بسبب "اللعب النظيف"، يمكنه إطلاق سراح إيزاك، لكنه لا ينوي التخلي عنه بأقل من 100 مليون يورو".

ويحتاج آرسنال وتوتنهام لرأس حربة، في ظل معاناتهما من نقص في هذا المركز.

وأثبت إيزاك (24 عامًا) أنه هداف مميز، بعد أن سجل 14 هدفًا في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأنه انضم لنيوكاسل مقابل 70 مليون يورو.

ومع ذلك، فقد أخبر إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، مجلس إدارة ناديه بالفعل، بأن بيع إيزاك يجب أن يكون الحل الأخير لعلاج أزمة اللعب النظيف، لأنه لا يريد الاستغناء عن أحد أفضل لاعبيه.