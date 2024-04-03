نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف شيكابالا ودونجا.. تقرير "سري" يكشف عقوبات نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنوي لجنة المسابقات إصدار عقوبات قوية بشأن أحداث مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في السعودية.

وكسر الأهلي عقدة عدم الانتصار على الزمالك في نهائي كأس مصر على مدار 17 عاماً، عقب الفوز بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأول بارك" بالسعودية.

تقرير "سري" يكشف عقوبات نهائي كأس مصر

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف لاعبي الزمالك محمود عبدالرازق (شيكابالا ) ونبيل عماد دونجا مباراتين وغرامة 25 ألف جنيه لكلٍّا منهما، مع فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه على النادي الأهلي بسبب هتافات جماهيره، بناءً على تقرير عادل محفوظ مراقب المباراة.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات الخاصة بنهائي كأس مصر حتى الآن.