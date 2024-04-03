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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن تشافي هيرنانديز، أن المدير الفني لبرشلونة الإسباني، منفتحٌ على فكرة الاستمرار في منصبه.

تشافي يحدد شروطه من أجل الاستمرار مع برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو” أن المدرب الإسباني خاطب إدارة نادي برشلونة بأنه لا يمانع البقاء على رأس الإدارة الفنية للفريق بشرطين.

وحدد مدرب برشلونة بأنه يجب إجراء صفقتين من طرازٍ عالٍ خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لضمان استمراره في "استاد كامب نو".

ويطالب تشافي بالتعاقد مع نجمٍ في متوسط الميدان، مثل مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسييداد الإسباني، أو جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ الألماني.

كما يصر هيرنانديز على الحصول على "لاعبٍ مهاريٍ يرتدي القميص رقم 8"، على غرار بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأتمت "إدارة برشلونة قد تضطر إلى بيع عددٍ ملحوظٍ من اللاعبين، أو القيام بصفقات بيعٍ بمبالغٍ كبيرةٍ، لتحقيق رغبات هيرنانديز".