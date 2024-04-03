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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات القادمة لتدعيم صفوف المرينجي.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ليفركوزن

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن نادي ريال مدريد أبدى رغبته القوية في التعاقد مع النجم فلوريان فيرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن في الصيف.

وأكدت أن مسئولو المرينجي يرون بأن فيرتز سيكون مستقبل النادي حيث أنه من أفضل لاعبي الدوري الألماني هذا الموسم مع نادي بايرن ليفركوزن.

وخاض فلوريان فيرتز مع نادي بايرن ليفركوزن هذا الموسم 37 مباراة في كافة المسابقات وسجل 11 هدف، وصنع 17 هدف، وذلك تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

ويقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن من التتويج بلقب الدوري الألماني هذا الموسم بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب المنافسين.

