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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي استعداداته لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف ووكر من خوض مباراة ريال مدريد رسميًا

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء القادم في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال الإسباني بيب جوارديولا في تصريحات صحفية له:" لقد أخبرني الأطباء بأن اللاعب كايل ووكر لن يكون قادر على اللحاق بمواجهة ريال مدريد".

وأكمل جوارديولا:" لكن في النهاية كايل هو كايل، الأطباء أكدوا أن الإصابة قوية لكنه يمتلك جينات خاصة".

ويختتم فريق مانشستر سيتي استعداداته لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

