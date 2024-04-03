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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن وضع الإسباني لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطة محكمة من أجل إيقاف خطورة لامين يامال لاعب نادي برشلونة.

إنريكي يضع خطته لإيقاف لامين يامال في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب نادي برشلونة مع نظيره فريق باريس سان جيرمان مساء يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر لامال أحد أهم العناصر الشابة الموجودة في نادي برشلونة خلال الوقت الحالي وهو أحد أهم الأسلحة الفتاكة لما يتمتع به من مهارة كبيرة.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يعاني بشكل كبير في تحديد إسم اللاعب الذي سيقوم بإيقاف لامين يامال في المباراة القادمة.

وذكرت أن البرازيلي لوكاس بيرالدو هو الأقرب لإيقاف خطورة لامين يامال حيث تم ترشيحه من قبل المدرب لويس إنريكي.

