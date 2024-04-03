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أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم السويدي ألكسندر إيزاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي صدمة كبيرة لنادي آرسنال بشأن التعاقد معه.

نجم نيوكاسل يونايتد يوجه صدمة كبرى لـ آرسنال

وأبدت العديد من الأندية الإنجليزية الكبرى رغبتها في التعاقد مع النجم ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل مثل نادي آرسنال ونادي توتنهام هوتسبير في الصيف.

وأكد إيزاك في تصريحات صحفية له حول مستقبله نقلها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو:" بالطبع أريد أن أكون هنا في نيوكاسل في المستقبل".

وتابع نجم نيوكاسل:" قد جئت إلى هنا من أجل المشروع، وأنا أحب اللعب هنا تمامًا، وأشعر حقًا أنني في بيتي، وأريد إنهاء هذا الموسم بطريقة جيدة، أحب اللعب هنا".

وتمكن ألكسندر إيزاك من تقديم مستويات كبيرة هذا الموسم مع نادي نيوكاسل حيث سجل 19 هدف في 32 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.

