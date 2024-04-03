نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف ثنائي الزمالك بعد أحداث مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على إيقاف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بعد مباراة نهائي كأس مصر.

إيقاف ثنائي الزمالك بعد أحداث مباراة نهائي كأس مصر

وكان نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، تلقى هزيمة أمام النادي الأهلي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن تصدر لجنة المسابقات، قرارًا خلال الساعات القليلة المقبلة بإيقاف محمود شيكابالا ونبيل عماد دونجا ثنائي الزمالك، لمدة مباراتين وتغريمهم لمدة 20 ألف جنيه، بسبب ما صدر منهما خلال المباراة.

ويستعد الناديين في الوقت الحالي لخوض مباراة قمة الدوري المصري الممتاز، في الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بعد الفوز ذهابًا على ستاد السلام بهدفين مقابل هدف وحيد.

