نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتوصل لاتفاق مع نجمه لتجديد عقده 5 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده واستمراره داخل الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة، اجتماع بين أمير توفيق مدير التعاقدات وأحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق، للتوصل لاتفاق حول التجديد، في ظل تلقيه عدة عروض للمغادرة.

وأبدى كوكا موافقته على تجديد عقده مع النادي، حيث رحب بشدة باستمراره داخل القلعة الحمراء، ووقع بالفعل على عقد لمدة 5 مواسم مقبلة مع رفع قيمة راتبه.

وقرر النادي الأهلي رفع قيمة راتب اللاعب السنوي ليحصل على مبلغ 5 ملايين جنيه سنويًا بدلًا من 2.5 مليون جنيه، قيمة عقده القديم خاصةً بعد تألقه مؤخرًا وأصبح من أهم العناصر الأساسية.

ويستعد المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي، بعدما حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد في دار السلام بتنزانيا.