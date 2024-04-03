نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر يكشف مفاجأة بشأن رحيل كيروش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن سبب رحيل المدرب البرتغالى كيروش عن مدرب الفراعنة هو جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.

تصريحات ضياء السيد

‏‎وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية منذ قليل: المدرب البرتغالى كيروش كان يتقاضى 70 الف دولار شهريا اثناء تدريب منتخب مصر.

وعلى جانب أخر، أشار ضياء السيد، أن المدرب البرتغالى روى فيتوريا فشل فنيا فى قيادة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية الماضية في كوت ديفوار 2024.

‏‎وتابع: حازم إمام عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم لا بد أن يحاسب على خروج منتخب مصر المبكر فى كأس الامم الإفريقية حيث لن يكون هناك هدف محدد فى البطولة.

