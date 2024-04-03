نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يثير الجدل في تدريبات ليفربول.. صورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، إلى مقر تدريب فريق ليفربول المعروف بـ "أكسا"، وذلك استعدادًا للمباراة القادمة أمام شيفيلد يونايتد.

محمد صلاح يثير الجدل في تدريبات ليفربول

كان صلاح يرتدي بدلة رسمية أثارت اهتمام المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تداولت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تغريدات المشجعين حول هذا الموضوع، حيث أشار بعضهم بطرافة إلى أن ارتداء البدلة قد يكون إشارة إلى أن صلاح يتأهب لتولّي منصب المدير الفني خلفًا ليورجن كلوب، الذي أعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

بعد أن نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول صورة لصلاح بالبدلة على "تويتر"، أرفقت بتعليق: "مو رجل في مهمة اليوم"، دون الكشف سبب ارتداء البدلة.

محمد صلاح

ومن جانبه، يسعى صلاح البالغ من العمر 31 عامًا لتحقيق النجاح في الموسم الحالي، حيث سجل 22 هدفًا في 33 مباراة، ويطمح لقيادة فريقه نحو الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بعد فوزهم بكأس رابطة المحترفين.