نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إيقاف شيكابالا ودونجا وبيان بيراميدز.. مدرب منتخب مصر يهاجم اتحاد الكرة.. إنريكي يضع خطة إيقاف لامين يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 3-4-2024 في السطور التالية:

إيقاف ثنائي الزمالك بعد أحداث مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي

الزمالك

استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على إيقاف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بعد مباراة نهائي كأس مصر.

وكان نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، تلقى هزيمة أمام النادي الأهلي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن تصدر لجنة المسابقات، قرارًا خلال الساعات القليلة المقبلة بإيقاف محمود شيكابالا ونبيل عماد دونجا ثنائي الزمالك، لمدة مباراتين وتغريمهم لمدة 20 ألف جنيه، بسبب ما صدر منهما خلال المباراة.

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بيان من نادي بيراميدز بشأن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

الشحات والشيبي

في ظل متابعة إدارة نادي بيراميدز للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023، في الدوري الممتاز.

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:

أولا: يؤكد نادي بيراميدز على دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر.

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محامي دولي يكشف مفاجأة كبرى بشأن واقعة الشحات والشيبي

الشحات والشيبي

أكد المحامي الدولي نصر عزام أن لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى القضاء المصري في واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي عليه، لا يشوبه أي مخالفة للوائح فيفا.

قال عزام في تصريحات تلفزيونية: "النظام الأساسي لـ فيفا به المادة رقم 58، والتي تمنع اللجوء للمحاكم المدنية لكن في نفس الوقت المادة لها بعض الاستثناءات لاحترام قوانين الدول، هل الشيبي لجأ لمحكمة مدنية أم لجأ للنيابة العامة بخصوص حق جنائي، والنيابة العامة هي من تنظر في تحويل الموضوع للمحكمة أو رفضه وفقا لتصنيفه من وجهة نظرها.. فإذا رأت النيابة أنه شق رياضي سوف ترفض الدعوى، ولكن إذا استقر لها أنه شق جنائي فسوف تحيل الدعوى للقضاء والمحكمة المختصة، وهذا حق دستوري لجميع اللاعبين".

وتابع: "فيفا لا يتخطى قوانين الدولة التي يوجد بها في الشق الجنائي، والنيابة العامة المصرية هي التي لها حق التحقيق في أمر جنائي يتقدم به أي لاعب".

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مدرب منتخب مصر يهاجم اتحاد الكرة

ضياء السيد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن هناك بعض الأشخاص يقوموا بالوقوع والحديث مع حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر إن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة سبب عدم قدومه خلال السنوات الماضية وهذا الأمر غير صحيح بالمرة.

‏‎وقال ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية: تصريحات مسئولى إتحاد الكرة المصرى سبب الأزمة الأخيرة بين حسام حسن ومحمد صلاح والإعلام تلقى الخبر فقط.

‏‎وأضاف: محمد صلاح بقاله 9 سنوات مستمر باللعب بصفة مستمرة فى جميع البطولات من دورى إنجليزى والبطولات الأوروبية وحين تعرض للإصابة لا بد أن يتعافى بشكل تدريجى وهذا الأمر صحيح.

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اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني

لويس روبياليس

اعتقلت قوات الحرس المدني في إسبانيا، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، فور وصوله إلى مطار أدولفو سواريز.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية فإن روبياليس يواجه تهم في قضية العقود غير القانونية خلال فترة رئاسته للاتحاد.

وأضافت أن عناصر وحدة العمليات المركزية نفذت عملية الاعتقال فور وصول المسئول السابق إلى الصالة رقم 1 بالمطار.

وكان روبياليس سافر إلى الدومينيكان، التي لا تربطها اتفاقيات مع إسبانيا بشأن تسليم المطلوبين "قضائيًا"، علمًا بأنه مهدد بالحبس في قضية "الاعتداء الجنسي"، بينما ما تزال التحقيقات جارية في "مزاعم الفساد".

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إنريكي يضع خطته لإيقاف لامين يامال في دوري الأبطال

لويس إنريكي

كشفت تقارير صحفية عن وضع الإسباني لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطة محكمة من أجل إيقاف خطورة لامين يامال لاعب نادي برشلونة.

ومن المقرر أن يلعب نادي برشلونة مع نظيره فريق باريس سان جيرمان مساء يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر لامال أحد أهم العناصر الشابة الموجودة في نادي برشلونة خلال الوقت الحالي وهو أحد أهم الأسلحة الفتاكة لما يتمتع به من مهارة كبيرة.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يعاني بشكل كبير في تحديد إسم اللاعب الذي سيقوم بإيقاف لامين يامال في المباراة القادمة.

وذكرت أن البرازيلي لوكاس بيرالدو هو الأقرب لإيقاف خطورة لامين يامال حيث تم ترشيحه من قبل المدرب لويس إنريكي.