نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقطع الطريق على الزمالك في صفقة الحريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسؤولو نادي الأهلي قاموا بمنع نادي الزمالك من التفاوض مع اللاعب أحمد عبد القادر، حيث قامت القلعة الحمراء بإغلاق كافة الأبواب أمام أي مفاوضات بين الفريقين، على الرغم من اهتمام الزمالك بضم اللاعب، وذلك بعدما فتحت إدارة الفريق الأبيض باب المفاوضات للتعاقد معه.

الأهلي يغلق الباب أمام الزمالك لضم عبد القادر

أحمد عبد القادر كان من بين اللاعبين المرغوب في ضمه إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد محاولات فاشلة لانتقاله إلى أندية أوروبية وعودته مرة أخرى للعب في الفترة القادمة.

تبنت إدارة النادي الأهلي خطة لإحباط محاولات الزمالك في ضم عبد القادر، حيث تم التأكيد على استمراره مع الفريق الأحمر، وذلك بتمديد عقده بداية الموسم المقبل لمدة أربع سنوات إضافية مع زيادة في راتبه؛ كما طُلب من اللاعب التزامًا مع الجهاز الفني والانتظار لفرصته في المشاركة.

من المتوقع أن يحصل أحمد عبد القادر على فرصته في الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة بعد اعتذاره للمدير الفني، ومن المحتمل أن تنتهي محاولات الزمالك في ضمه بعد فترة من المفاوضات الطويلة.

وفي سياق متصل، سيلتقي النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً.