الأهلي يستعيد خدمات ثنائي أجنبي أمام سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، الموافقة من الجهاز الطبي في النادي للاعتماد على خدمات الثنائي وسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو.

الأهلي يستعيد وسام أبو علي وكريستو

وكشف مصدر، أنه كان هناك انقسام في النادي بشأن مشاركة وسام أبو علي في المباراة القادمة ضد سيمبا التنزاني، بسبب المخاوف من تجدد الإصابة، ولكن الجهاز الطبي أعطى الضوء الأخضر للاعب والجهاز الفني للظهور في المباريات المقبلة.

وأصبح التونسي محمد الضاوي كريستو جاهزًا للمشاركة أمام سيمبا، في اللقاء المقبل يوم الجمعة، بعدما تعافى من الآلام العضلية التي كان يعاني منها.

أما بالنسبة لقائمة الإصابات في الأهلي أمام سيمبا التنزاني، فتضم 5 لاعبين، وهم "محمد الشناوي، كريم نيدفيد، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، وأليو ديانج"، وقد تأكد غياب هؤلاء اللاعبين عن المباراة المقبلة المقررة في الجمعة.

وسيحتضن الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الموافق 5 أبريل، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ 30 ألف مشجع، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي في تنزانيا بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا.