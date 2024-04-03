نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرصد 70 مليون جنيه لضم أول صفقات الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصحت تقارير صحفية جزائرية اليوم الأربعاء عن أحدث المستجدات في مفاوضات إدارة نادي الأهلي مع اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد، الذي يلعب في مركز الدفاع لفريق اتحاد العاصمة ويمثل منتخب بلاده؛ وتناولت التقارير أيضًا القيمة المالية المقترحة من جانب النادي الأحمر للتوقيع مع اللاعب.

الأهلي يقدم مليون ونصف دولار لضم بلعيد

وأعطى المدرب مارسيل كولر موافقته على تعاقد النادي مع بلعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد متابعته للاعب بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، وبالنظر إلى احتمالية رحيل محمود متولي بسبب الإصابات المتكررة، ورغبة محمد عبد المنعم في تحقيق تجربة احترافية خارجية.

وفيما يخص القيمة المالية المعروضة، فقد رصد نادي الأهلي مبلغًا يبلغ مليونًا ونصف المليون دولار للتعاقد مع بلعيد، وهو مبلغ يُعتبر نقطة البداية للتفاوض مع إدارة اتحاد العاصمة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب لصفوف الفريق الأحمر.

يُذكر أن بلعيد يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ قيمته 650 ألف دولار، إلا أن الأهلي لن يقوم بتفعيل هذا الشرط، حفاظًا على العلاقات الجيدة بين الناديين.