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أحمد جودة - القاهرة - من المرجح أن يغيب الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، كايل ووكر، عن مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أفاد أطباء الفريق بأنه لن يتعافى من إصابته قبل المباراة.

ورغم ذلك أبدى مدرب الفريق، بيب غوارديولا، تفاؤله بشأن استعادة الظهير الدولي قبل المباراة.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة أستون فيلا بـ "البريميير ليغ" الأطباء قالوا إنه لن يلحق بالمباراة، لكن كايل هو كايل، لديه جينات مميزة. الطبيب قال لي إن "إصابته خطيرة نوعًا ما، لكن كايل هو كايل".

نجم مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد



وغادر ووكر مباراة منتخب بلاده الإنجليزي الودية أمام البرازيل بسبب مشكلات في عضلة الفخذ الخلفية.

ولم يدخل ووكر قائمة "السيتيزنس" أمام آرسنال الأخيرة، ولن يشارك أيضًا ضد أستون فيلا، ومن المرجح ألا يشارك كذلك في مواجهة كريستال بالاس السبت المقبل وبالمثل أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو يوم 9 من الشهر الجاري.

وانضم ووكر لقائمة المصابين في السيتي والتي تضم ناثان آكي وإديرسون مورايس، إضافة لجون ستونز، الذي ينتظر عودته أمام فيلا.