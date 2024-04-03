نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد على بُعد خطوة واحدة من حسم الصفقة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

باتت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، على أعتاب حسم التعاقد مع صفقة مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في موسمه الحالي.

ريال مدريد على أعتاب حسم صفقة ليني يورو

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، بات على بعد خطوة واحدة من حسم صفقة النجم الفرنسي ليني يورو في الفترة المقبلة.

وبحسب ما كشفته صحيفة ريليفو الإسبانية، فإن إدارة نادي ريال مدريد تواصلت مع ليني يورو وذويه، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي.

كما اكملت الصحيفة الإسبانية، أن أسرة ليني يورو وافقوا على فكرة انتقال النجم الفرنسي إلى صفوف نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية؛ لحسم التعاقد مع يورو ويعد أبرزهم باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي.