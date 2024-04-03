"فيفا" يختار محمود عاشور ممثلًا للتحكيم المصري في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باختياره للحكم الدولي المصري محمود عاشور ليكون جزءًا من القائمة الحكام التقنيين في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 التي ستُقام في باريس.

فيفا يختار محمود عاشور لـ أولمبياد باريس

تُعتبر هذه الخطوة تتويجًا لمسيرة عاشور التحكيمية المميزة، حيث سبق له المشاركة كحكم تقني في نهائي كأس الأمم الإفريقية لعام 2023 في كوت ديفوار، والذي شهد أداءً تحكيميًا متميزًا حظي بإعجاب الجميع.

ويعتبر عاشور الحكم المصري الأول الذي يتم اختياره للمشاركة في تحكيم دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية، بعد أن شارك في أولمبياد طوكيو لعام 2020، مما يُبرز كفاءته وقدراته العالمية في مجال التحكيم.

بجانب إنجازاته التحكيمية، يُعرف عاشور بشخصيته القوية وحضوره المميز داخل الملعب، مما جعله أحد أبرز حكام تقنية الفيديو في إفريقيا والعالم.