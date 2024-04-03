تين هاج يعلق عىل مواجهة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في قمة البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن فريقه جاهز لهذه المواجهة الهامة.

تين هاج يعلق عىل مواجهة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

وأشار إلى أن التحديثات الأخيرة تتعلق بنقص في خط الدفاع، لكنه أكد على أهمية التعامل مع هذا الوضع بحكمة والتفاؤل بانتهاء مشاكل الإصابات في المستقبل القريب.

وأوضح تين هاج أن مباراة تشيلسي ستكون متكافئة، حيث يمتلك الفريق الخصم لاعبين موهوبين قادرين على تقديم أداء رائع وتحقيق الانتصارات.

ورغم الضغط الناجم عن عدد المباريات الدولية والإصابات، إلا أنه أكد أن اللاعبين في خط الوسط والهجوم جاهزون لهذه المواجهة الصعبة.

وفيما يتعلق بأداء الفريق في المباريات السابقة، أشار تين هاج إلى أن الكرة الطائرة قد تحدث في أي لحظة، لكنه أكد على أن فريقه يتمتع بالإمكانيات الكافية لتحقيق الانتصارات وتحسين الأداء.

وأكد على أهمية استعادة لياقة لاعبيه وتفادي الإصابات الجديدة لضمان توفرهم واستفادتهم من خبراتهم في الميدان.

وختم تين هاج بالتأكيد على أن الهدف الأول للفريق هو الحفاظ على لياقة اللاعبين وجاهزيتهم، ومن ثم تحقيق الفوز في المباريات وتحقيق النتائج الإيجابية التي تساهم في تحقيق أهداف الفريق.