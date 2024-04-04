انت الأن تتابع خبر المنتخب الأولمبي يلتقي الصين وفيتنام ودياً في الدوحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23، في الدوحة، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تقام في قطر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء السبت المقبل، حيث يلتقي نظيره الصيني يوم الأحد المقبل، قبل أن يواجه فيتنام يوم الأربعاء المقبل.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في نهائيات كأس آسيا، بلقاء أستراليا الاثنين 15 نيسان، يليه مواجهة قطر 18 الشهر، على أن يختتم مباريات الدور الأول أمام إندونيسيا 21 من الشهر ذاته.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، حيث يعتبر هذا المعسكر محطة الإعداد الأخيرة للمنتخب، قبل البطولة القارية .