انت الأن تتابع خبر اتحاد كرة القدم يعلن أسماء الحكام لمباريات دوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن اتحاد كرة القدم، أسماء الكوادر التحكيمية التي تتولى إدارة مباريات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين، التي تنطلق منافساتها الخميس .

ويقوم بتحكيم مباراة الرمثا والسلط، محمد مفيد للساحة، والمساعدون أيمن عبيدات، أحمد سمارة، وقيس غوانمة رابعا، وفي مباراة معان وشباب الأردن سيحكمها مراد زواهرة، والمساعدون أحمد مؤنس، فايز حسن، وإبراهيم سمارة رابعا، أما مباراة الوحدات والحسين سيحكمها أحمد يعقوب، والمساعدون محمد الخلف، حمزة سعادة، ومحمود السوالمة رابعا، وأيمن عبيدات حكما إضافيا.

أما مباراة الأهلي ومغير السرحان سيحكمها أدهم مخادمة، والمساعدون عمرو عجاج، مراد الذيبة، ووسيم طبيشات رابعا، ومباراة شباب العقبة والفيصلي سيحكمها صدام عمارة للساحة، والمساعدون محمود ظاهر، منذر عقيلان، ومحمد بدارنة رابعا، أما مباراة سحاب والجليل سيحكمها أحمد فيصل للساحة، والمساعدون حمزة أبو عبيد، قيس خميس، وعمر المعاني رابعا .