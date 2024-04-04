نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي ينهي مواجهة سيراميكا كليوباترا وزد.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة سيراميكا كليوبترا وزد والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

سيراميكا وزد يتعادلان 1-1

حكم التعادل الايجابي بهدف لمثله المباراة وسط تكافئ في الأداء.

سيراميكا كليوبترا سجل أولًا في الدقيقة 38 ليعلن المقدمة لأصحاب الأرض.

بينما ظل زد يحاول من أجل التعادل لينجح في مسعاه في الدقيقة 46 عن طريق عمر البانوبي.

وحاول الفريقان خطف هدف الفوز والنقاط الثلاث لكن النتيجة الت للتعادل الايجابي.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

وبهذه النتيجة؛ حتل سيراميكا كليوبترا المركز السادس برصيد 22 نقطة، بينما يأتي زد بالمركز الرابع برصيد 24 نقطة.