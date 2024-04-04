نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. رئيس ريال مدريد يختار خليفة أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، هوية المدرب القادم للفريق الملكي خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد انتهاء حقبته في “سانتياجو برنابيو”.

بيريز يرى تشابي الأنسب لقيادة ريال مدريد

كشف الصحفي الموثوق وخبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، إن الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني الحالي، هو الأنسب لقيادة الفريق الملكي بعد أنشيلوتي.

وقال رومانو أن فلورنتينو بيريز هو الداعم الأول لتشابي ألونسو في ريال مدريد، منذ أن كان لاعبًا وفي يومه الأول مع النادي.

وأشار إلى أن بيريز يعتبر تشابي ألونسو لديه كل الصفات ليكون مدربًا لريال مدريد في المرحلة المقبلة.

وذكر رومانو أن تشابي ألونسو يحترم أنشيلوتي كثيراً ويراه أسطورة في التدريب، لكنه يعلم أنه في ريال مدريد كل عام يبدو وكأنه قصة جديدة، ولذلك يترقب الحصول على هذا المنصب في صيف 2025.

وكان تشابي قد أعلن قبل أيام قليلة، بقائه في قيادة باير ليفركوزن، فريقه الحالي، ليضع حدًا لتقارير اقترابه من قيادة بايرن ميونخ أو ليفربول في الموسم المقبل.

ويحقق تشابي ألونسو، نتائجًا مميزةً هذا الموسم مع باير ليفركوزن حيث يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة متفوقًا بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونخ، حامل اللقب.