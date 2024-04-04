الرياضة

سلة الزمالك تفوز على سموحة في دور الـ8 لدوري السوبر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الزمالك تفوز على سموحة في دور الـ8 لدوري السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على نظيره سموحة بنتيجة 77 - 60، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، في أولى مواجهات دور الـ8 لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

25 - 17
46 - 30
63 - 37 
77 - 60

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره سموحة، اليوم الخميس، في ثاني مواجهات دور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.

وتقام مواجهات دور الـ8 بنظام best of 5، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى دور الـ 4 لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، وطارق كيمب مدربًا، ومحمد سعيد معدًا بدنيًا، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، وإسلام جمعة أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللًا للأداء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا