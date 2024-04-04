نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة إنبي وفاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد إنبي لمواجهة فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن طاقم تحكيم مباراة اليوم والذي جاء بقيادة وائل فرحان.

ويعاون فرحان كلا من أحمد توفيق طلب مساعد أول، أحمد بكر مساعد ثان بينما يتواجد محمد يوسف حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلًا خالد الغندور ويعاونه نادر قمر الدولة.

موعد مباراة إنبي وفاركو في الدوري

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء المملكة العربية السعودية، على استاد بتروسبورت.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.