نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يحدد موعد تقديم مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي ريال مدريد، التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ليكون أولى تعاقدات النادي في فترة الانتقالات الصيفية، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ريال مدريد يستقر على موعد تقديم مبابي

أكد كارلوس كاربيو الصحفي بجريدة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد قد أعطى كيليان مبابي الضوء الأخضر، لتحديد موعد الإعلان عن انضمامه إلى الفريق الأبيض.

وذكر كاربيو أن كيليان مبابي وقّع على عقده مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم، في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي.

وقال صحفي ماركا، أن الإعلان عن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد تم تأجيله؛ تحسبًا لوقوع مواجهة بين الفريق الأبيض وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ولفت إلى أن ما دام نادي باريس سان جيرمان لا زال مشاركًا في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم، لن يتم الإعلان عن أي شيء رسمي بين كيليان مبابي وريال مدريد.

وأشار كاربيو إلى أنه في حال لم يتواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فمن المرجح أن يتم الإعلان عن إنتقال كيليان مبابي إلى الملكي في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي في حال حافظ الفريق على الصدارة وحسم اللقب.

وسيكون تقديم، كيليان مبابي كلاعب جديد في ريال مدريد خلال فترة ما قبل أو بعد حفلتي المغنية تايلور سويفت في البرنابيو من أجل الإستفادة من الحضور الجماهيري الكبير.

جدير بالذكر إن المغنية الأمريكية تايلور سويفت سوف تُنظم حفلتين في البرنابيو بتاريخ 29 و30 مايو.