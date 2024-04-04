الرياضة

تعليق مدوي من ميدو بعد اشتعال أزمة الشيبي والشحات

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مدوي من ميدو بعد اشتعال أزمة الشيبي والشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، قرار لجنة المسابقات المصرية بشأن قضية حسين الشحات لاعب ومحمد الشيبي ظهير بيراميدز.

ميدو: قرارات لجنة المسابقات ستتسبب في دخولنا نفق مظلم

قال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "لجنة المسابقات بها قوانين غير موجودة إلا في مصر".

وتابع: "تصدر لجنة المسابقات العقوبات على اللاعبين بناءً على تقرير مراقب المباراة، الذي قد يدون ملحوظة (سلوك غير رياضي) الأمر الذي يعطي اتخاذ قرار مفتوح للجنة".

وأكمل: "لجنة المسابقات المصرية بنفس الأشخاص ونفس الأفكار ونفس اللوائح ستتسبب في دخولنا نفق مغلق".

وأتم: "قرارات لجنة المسابقات المصرية تجعل الأشخاص في الأندية واللاعبين يعلمون أنهم لن يحصلون على حقوقهم".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا