نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مدوي من ميدو بعد اشتعال أزمة الشيبي والشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، قرار لجنة المسابقات المصرية بشأن قضية حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي ظهير بيراميدز.

ميدو: قرارات لجنة المسابقات ستتسبب في دخولنا نفق مظلم

قال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "لجنة المسابقات بها قوانين غير موجودة إلا في مصر".

وتابع: "تصدر لجنة المسابقات العقوبات على اللاعبين بناءً على تقرير مراقب المباراة، الذي قد يدون ملحوظة (سلوك غير رياضي) الأمر الذي يعطي اتخاذ قرار مفتوح للجنة".

وأكمل: "لجنة المسابقات المصرية بنفس الأشخاص ونفس الأفكار ونفس اللوائح ستتسبب في دخولنا نفق مغلق".

وأتم: "قرارات لجنة المسابقات المصرية تجعل الأشخاص في الأندية واللاعبين يعلمون أنهم لن يحصلون على حقوقهم".