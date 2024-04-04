باريس يتأهل إلى نهائي كأس فرنسا
تأهل فريق باريس سان جيرمان الى المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا لكرة القدم، بعد فوزه على رين بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.
سجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 بتسديدة أرضية غيرت اتجاهها قبل أن تسكن الشباك، ليتأهل النادي الباريسي لمواجهة ليون في المباراة النهائية المقرر اقامتها في الخامس والعشرين من مايو المقبل.
وشهدت المباراة إهدار كيليان مبابي لركلة جزاء في الدقيقة 37 كان تحصل عليها بعد عرقلته من قبل عوماري مدافع رين، لكن مبابي أضاع الركلة بعد تصد رائع من حارس مرمى الفريق المنافس مانداندا.
وكان فريق أولمبيك ليون قد تأهل الى المباراة النهائية بفوزه على فريق فالنسيان بثلاثة أهداف دون رد أمس الثلاثاء في الدور نصف النهائي من البطولة.
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