اشتعال الصراع على لقب البريميرليغ

اشتعال الصراع على لقب البريميرليغاشتعل الصراع على لقب بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فريقا أرسنال ومانشستر سيتي (حامل اللقب)، فوزين ثمينين، على لوتون تاون 2 - صفر وأستون فيلا 4 - 1 تواليا، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من "البريميرليغ".

ورفع أرسنال بهذا الفوز رصيده إلى 68 نقطة ليحل في الصدارة مؤقتا وبفارق نقطة عن ليفربول المقرر أن يلتقي شيفيلد يونايتد غدا /الخميس/ في نفس الجولة، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة ليتساوى مع ليفربول في المركز الثاني.

ففي المباراة الأولى، استعاد أرسنال نغمة الانتصارات والصدارة بفوزه المستحق على ضيفه لوتون تاون بهدفين نظيفين، حيث سجل مارتن أوديجارد الهدف الأول في الدقيقة (14)، فيما سجل الهدف الثاني دايكي هاشيوكا مدافع لوتون تاون بالخطأ في مرماه في الدقيقة (44).

وعاد النادي اللندني الساعي هذا الموسم إلى إحراز لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ عام 2004، إلى الانتصارات بعد تعادله مع مضيفه مانشستر سيتي في الجولة الماضية، والذي كلفه التنازل عن الصدارة بفارق نقطتين لصالح ليفربول قبل أن يستعيدها اليوم بفارق نقطة واحدة بانتظار مباراة الأخير أمام ضيفه شيفيلد يونايتد غدا في ختام الجولة.

وتعد مواجهة أرسنال ضد لوتون تاون هي الأولى في سلسلة من 8 مباريات له في شهر إبريل الجاري، حيث يواجه بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع والسابع عشر من إبريل، كما يلعب مباراة مع برايتون في الدوري الإنجليزي السبت المقبل، وأخرى مع أستون فيلا في الرابع عشر من إبريل، فضلا عن مواجهتين مع تشيلسي وتوتنهام في الثالث والعشرين والثامن والعشرين من ذات الشهر تواليا.

وفي المباراة الثانية، حقق مانشستر سيتي الساعي للمحافظة على لقبه في الدوري الإنجليزي للموسم الرابع تواليا، فوزا كبيرا على ضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل رودريجو هيرنانديز في الدقيقة (11)، وفيل فودين ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق (45+ 2) و(62) و(70) أهداف مانشستر سيتي، فيما سجل جون دوران في الدقيقة (20) هدف أستون فيلا.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي في مبارياته الثلاث الأخيرة بعد تعادلين متتاليين أمام ليفربول (1-1)، وأرسنال (صفر- صفر)، ليستعيد نغمة الانتصارات من جديد ويواصل مشواره للحفاظ على اللقب.

في المقابل، أخفق أستون فيلا في تحقيق الفوز واستغلال تعادل توتنهام أمام وست هام يونايتد (1-1) أمس /الثلاثاء/، ليبتعد بفارق 5 نقاط في المركز الرابع ويعزز حظوظه في سباق التأهل إلى دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل، ولكنه مني بهزيمة هي السابعة له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 59 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن توتنهام.

وفي مباراة ثالثة، تعادل برينتفورد وضيفه برايتون سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، والثاني إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

ومن المقرر أن تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة الحادية والثلاثين بمباراتي ليفربول وضيفه شيفيلد يونايتد، وتشيلسي ومانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة.