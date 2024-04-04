نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة منشطات رمضان صبحي ودور شريف إكرامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مفاجأة جديدة في أزمة المنشطات التي تواجه رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم.

كان أحمد شوبير قد كشف وقوع لاعب دولي في أزمة بسبب المنشطات، ثم خرج جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم مؤكدًا أن اللاعب المقصود هو رمضان صبحي.

شوبير: ليس هناك تربص بـ رمضان صبحي

قال شوبير اليوم، عبر برنامجه المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”: “عندما تحدثت عن موضوع المنشطات ذكرت أن هناك لاعب لديه مشكلة في العينة لكني لم أنوه أنها جاءت إيجابية، لكن جمال علام تحدث بشكل خاطئ وقال العينة إيجابية”.

وتابع: “لا يوجد تربص من جانب لجنة المنشطات بلاعب بيراميدز رمضان صبحي لأن كان هناك عينة إيجابية من قبل، ولكن اللاعب قدم ”روشتة" بعلاج ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده".

وأضاف شوبير: “تم سحب عينة من رمضان صبحي، ولكنها كانت مخلوطة بمياه ولذلك فسدت، ويقال أنه وضع المياه لزيادة الكمية وبالتالي حدث خلل في العينة”.

وواصل شوبير: “من المفترض أن يتم سحب عينة من اللاعب ويتم تقسيمها لاثنتين لكن حدث شيء غريب مع رمضان صبحي وهو أنه تم أخذ عينة ثالثة يومها منه، ونادي بيراميدز يصر على فتح هذه العينة وواثق من براءة اللاعب”.

ختم: “وشريف إكرامي هو من يدير الموضوع كله لأنه يجيد الإنجليزية بشكل جيد”.